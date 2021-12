Callao: madre de familia denuncia que sujeto violó a su hijo y pese a las pruebas quedó libre

En el Callao, una madre de familia contó que su menor hijo fue víctima de abuso sexual por parte de un sujeto que vivía en su mismo edificio. Este terrible hecho ocurrió hace tres años, cuando el menor tenía 7 años de edad. Tras enterarse de la agresión, la mujer y otros vecinos de la zona de Bocanegra lincharon al hombre para luego entregarlo a la Policía.

Sin embargo, pese a las pruebas contra el sujeto, el depravado quedó en libertad. La madre relató que su hijo le contó entre lágrimas cómo sufrió el ataque en la azotea de la vivienda, además de las amenazas que recibió durante ese tiempo. Cabe señalar que el examen de médico legista confirmó la agresión sexual contra el menor.

"Mi hijo lloraba, me decía que había un hombre. Yo no me imaginaba que había sucedido. Después de tanto dolor y sufrimiento mi hijo confesó lo que le habían hecho. En ese momento fui a Playa Rímac fui a hacer la denuncia (...) Esa denuncia nunca fue a la Fiscalía y es una irresponsabilidad de la Policía", expresó la madre.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE LA POLICÍA?

La mujer refirió que la Policía argumentó que el menor todavía no tenía RQ y le faltaba pasar por cámara Gesse, razón por la cual deciden dejar libre al agresor sexual. "(...) A la policía le mostramos el video donde él confiesa su monstruosidad y aún así lo dejaron ir", recalcó.

Asimismo, señaló que cuando se enteró de lo ocurrido se encontraba con su hermana, por lo que fueron hasta Bocanegra para sacar al hombre de su propia casa y lincharlo. "Vamos a hacerlo una segunda vez y no se va a escapar. Lo vamos a quemar vivo a ese monstruo", concluyó.