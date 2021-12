Crean falso Instagram de joven y lo usan para vender contenido pornográfico

Una joven de 22 años fue víctima de los delitos informáticos, pues inescrupulosos suplantaron su identidad por medio de las redes sociales. La joven, llamada Estrella, indicó que estos sujetos están utilizando su nombre para vender pornografía usando su imagen y denigrando su honor.

Estrella indicó que han creado una cuenta falsa de Instagram a su nombre, usan sus fotos y comparten un link que redirige a los usuarios a la cuenta de 'Only Fans', donde aparece contenido pornográfico. Allí es donde piden que se suscriban y coloquen sus números de tarjeta. Por otro lado, la joven y emprendedora de 22 años señaló que está recibiendo mensajes de personas desconocidas a raíz de este delito.

Los agentes policiales de la comisaría Túpac Amaru le dijeron que eso es un caso típico, minimizando esta situación donde suplantaron su identidad. La delincuencia en el país no solo es física sino también virtual, señaló Estrella, quien dijo que a veces no siente deseos de denunciar estos actos delictivos porque muchas veces los efectivos del orden no hacen caso. Finalmente, la joven dijo que gracias a que les dijo que iba a dar una entrevista en un canal de televisión, la Policía recién le tomaron la importancia debida a su caso.