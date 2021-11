SJL: niño graba video desesperado pidiendo ser rescatado de los maltratos de su madre

Un menor de 13 años grabó un video donde se le aprecia con la nariz rota y bañado en sangre, luego de haber recibido un puñete propinado por su propia madre, pidiendo auxilio y rogando a su hermana que lo rescate.

Tras difundirse las terribles imágenes del maltrato, su padre José Canga, quien no vive con el menor, acudió muy preocupado en su ayuda, acompañado con agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio de la Mujer.

Hasta el momento, el padre no puede creer como su ex pareja y madre de su hijo, Mariela Garay Marchena dejó al menor ensangrentado, al haberle pegado a punta de puñetes, no puede entender tanta violencia contra su propio hijo.

Padre pide garantías ante amenazas

El progenitor pedido garantías para su vida, denuncia que al presentarse a la casa donde vivía su hijo para rescatarlo, ubicada en San Juan de Lurigancho (SJL), su ex suegra y la actual pareja de la madre del niño lo amenazaron ​de muerte.

Supuesta agresora está desaparecida

El señor Canga solo ha podido recuperar a su hijo de 13 años y pide ayuda de las autoridades pues su otro hijo, de 17 años, aún se mantiene al interior de esa casa. No se sabe del paradero de la madre acusada de violencia familiar.