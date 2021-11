Exdirector de la PNP sobre la inseguridad: se necesita una sanción efectiva contra delincuentes

El exministro del Interior y exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, conversó con Buenos Días Perú sobre una modalidad compleja que están utilizando las bandas delincuenciales: extorsionar a sus víctimas y, de no ceder a sus exigencias, atentar contra el patrimonio ajeno.

Para Rocha, si esta es una pena que se ve más comúnmente, ¿por qué el aparato de justicia no acelera las sanciones?, pues porque “ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial los sancionan, entonces no hay un efecto disuasivo para este tipo de actividades y por eso están en aumento en Lima y en el resto del país”, explicó el experto.

Según el exdirector de la PNP, las mafias que iniciaron esta modalidad delictiva fueron grupos extranjeros que realizaban prestamos a la gente y cobraban el 10% de interés mensual, cuando no les pagaban usaban medidas extorsivas muy violentas que iban desde amenazas hasta agresiones o daños a la propiedad ajena. Añadió, que lo que más afecta es que no hay presencia policial en las calles, es decir, no hay un efecto disuasivo.

“Tenemos 147 mil policías a nivel nacional, el sexto censo indica que solo existen 47 mil policías en las comisarías, son los únicos que patrullan, 40 mil policías en unidades especializadas, 5 mil policías que no son de escuela. Hasta aquí hay una cantidad de 86 mil, los 147 mil restantes están en las unidades administrativas, es decir, no patrullan”, explicó Pérez Rocha.

FALLAS EN EL SISTEMA JUDICIAL

Para Rocha, el problema principal es que el procedimiento de justicia necesita más celeridad para que exista una sanción efectiva, o de lo contrario aumentará “la delincuencia sin ningún freno”, señaló.

LA GENTE NO DENUNCIA A LOS DELINCUENTES

Otro problema es la falta de denuncias contra los delincuentes de las víctimas. Según el especialista, la población no denuncia por dos razones; sienten que es una pérdida de tiempo y que no van a obtener ningún resultado. Por lo que es importante que se haga una sanción efectiva de la privación de la libertad, pues si esto continúa, la delincuencia va a seguir aumentando.