Joven injustamente encarcelado por homonimia fue liberado tras denuncia en BDP

Vivió una pesadilla por tener el mismo nombre y apellido que un criminal. José Antonio Rojas Infante fue encarcelado sin haber cometido delito alguno, pese a tener pruebas que lo respaldaban debió pasar dos meses y medio en prisión injustamente. Fue gracias a que su hermano Manuel Rojas hizo una denuncia en Buenos Días Perú que, afortunadamente, la justicia determinó liberar a José Antonio, aunque su proceso judicial continúa.

El joven de 29 años fue acusado de participar en un robo en El Callao, cuando él nunca había viajado a Lima. José Antonio narró que fue detenido durante un operativo de rutina, le pidieron sus documentos y le acusaron que tenía una requisitoria. “Me trataron como un delincuente. Me enmarrocaron, me llevaron a un calabozo y empezó mi pesadilla”, dijo el joven.

Manuel, hermano de la víctima, dijo que fue un proceso muy triste para toda la familia, pues no solo los afectó psicológica y anímicamente, sino que tuvieron que vender muchas pertenencias para pagar todos los gastos del proceso judicial, sin embargo, José Antonio sigue con el proceso judicial hasta que las autoridades encuentren al verdadero culpable del delito.

ME PRIVARON DE HABLAR CON MI FAMILIA

El joven de 29 años relató que por alrededor de 30 días no le permitieron comunicarse con sus seres queridos ni siquiera por teléfono. Añadió que las autoridades no lo interrogaron luego de su detención, pasó del Poder Judicial al INPE sin saber qué estaba pasando con su caso. “Pensé que no saldría más de ese lugar. Mi motivación era mi familia, todos sufrimos psicológicamente mucho”, añadió Rojas Infante.

“Casos como el mío no se deben volver a cometer. Es triste que una persona inocente esté tras las rejas pues corre mucho peligro, te exponen a muchas enfermedades. Yo no estoy vacunado contra el COVID-19, no me han vacunado en el penal, he visto muchos internos falleciendo por las enfermedades que hay”, relató José. Finalmente, agradeció a Buenos Días Perú por dar a conocer este caso públicamente, ya que con ello pudo lograr su libertad, además agradeció a su familia por su constante apoyo y ánimo.