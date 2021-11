San Isidro: intensifican operativo contra colectivos tras secuestro a mujer por falso taxista

Tras la denuncia de una joven de 26 años de haber sido secuestrada por más de dos horas por un falso colectivero, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en coordinación con la municipalidad de San Isidro vienen realizando un operativo a colectivos en el distrito.

El gerente de Tránsito de San Isidro manifestó que se viene realizando operativos para combatir la informalidad para brindarles seguridad a los ciudadanos y sobre todo en estas fechas navideñas.

Asimismo, hicieron un llamado a los usuarios a evitar usar estos vehículos para evitar ser víctimas de secuestros y robos. Estos operativos se dan en el transcurso del año, sin embargo, se intensificarán en estas fechas de Fiestas Navideñas y Fiestas por Año Nuevo.

JOVEN SECUESTRADA POR FALSO COLECTIVERO

Una joven de 26 años fue secuestrada por más de dos horas luego de abordar un falso taxi colectivo e la avenida Javier Prado, San Isidro. Los pasajeros que estaban a bordo del taxi resultaron ser delincuentes que la golpearon para robarle una fuerte cantidad de dinero.

Según su testimonio, el último viernes salió de su trabajo y se dirigió hasta dicha avenida frente al hotel Westin para tomar un auto que la llevará a su domicilio. Pero en el caminó el vehículo de desvió.

“Entran a una calle, es ahí donde la mujer voltea y me dice esto es un asalto, los tres en coro, yo intenté escaparme y es ahí donde la mujer me tira con la cacha de la pistola en la nariz y es ahí donde me empiezo a desangrar”. contó la víctima.

Los delincuentes lograron robarle 20 mil soles de sus cuentas, un laptop y un celular. Tras el terrible asalto la joven mujer herida fue abandonada en el distrito de la Perla.