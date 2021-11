Profesora intenta ingresar por la fuerza a colegio para rendir examen de nombramiento

María Clotilde Caicedo Gonzales es una profesora que acudió a rendir su Examen de Nombramiento Docente 2021 al colegio Teresa González de Fanning ubicado en Jesús María; sin embargo, la docente llegó tarde.

Ella intentó ingresar al centro educativo, pero las puertas ya estaban cerradas, bastante nerviosa empezó a gritar exigiendo le abran la puerta, incluso cogió un piedra, pero todos sus intentos fueron infructuosos.

"No es justo señores, yo vengo dando el servicio por más de 20 años y ahora no permiten que me nombren. Tengo licenciatura, segunda especialidad y hasta una maestría. No puede ser esto posible", indicó.

Le dieron mal la dirección del colegio

Dijo también que llegó tarde ya que en el aplicativo del Ministerio de Educación le cambiaron la sede donde iba a rendir su prueba. "han dado una mala dirección y luego, salen que es otra. He venido corriendo", señaló.

Finalmente, ante su imposibilidad de dar el examen lamentó que ahora no podrá ser parte de la carrera pública magisterial y los cuadros de mérito para el proceso de contratación de los años 2022 y 2023.