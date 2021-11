Marchan por justicia tras un año de la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado

El pasado sábado 13 de noviembre, decenas de personas se concentraron en la Plaza San Martín para participar de la movilización en memoria de Inti Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes que fallecieron durante las manifestaciones del 14 de noviembre del 2020 en contra de Manuel Merino.

Hasta el lugar llegaron familiares de los jóvenes fallecidos, heridos de las manifestaciones y diversos grupos, que con pancartas en mano exigieron justicia y no olvidar sus muertes a un año de la tragedia.

La marcha ciudadana tuvo como objetivo, que los afectados puedan recibir apoyo por parte del Estado, atendiendo sus necesidades particulares. Además, los asistentes señalaron que seguirán en pie de lucha para que hechos como los del 10 al 14 de noviembre del año 2020 no se repitan.

Los padres de Inti y Bryan pidieron a las autoridades no olvidar sus muertes, ya que después de un año no se han determinado responsables. “Lamentablemente aquí la justicia es lenta y eso pues duele bastante porque uno a veces espera encontrar justicia en corto tiempo sin embargo nosotros no sabemos por ahí se dice que va a demorar 10 años, pero nosotros esperamos que eso no ocurra por el avance que se está atendiendo”, señalaron.