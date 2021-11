Fiscalizadora de La Victoria denuncia maltrato de Policía: “me minimizó en todo momento"

Una fiscalizadora denunció que fue agraviada por una agente de la Policía cuando estaba realizando su labor de fiscalización en el distrito de La Victoria. La mujer indicó que ella estaba evitando que dos vehículos no autorizados ingresen a la avenida Aviación.

De acuerdo al testimonio de la trabajadora municipal, ella intentaba darle pase a un vehículo policial que se hallaba detrás de dos autos no autorizados. Sin embargo, uno de los efectivos bajó del patrullero y la empezó a agredir. “El suboficial me empezó a empujar y agredir. Yo creo que esa no es la manera [en que debe tratar] un policía”, manifestó la fiscalizadora identificada como Danna Barrera.

Asimismo, la trabajadora municipal indicó que el suboficial la minimizaba en todo momento, le dijo que solo era una simple trabajadora y que él como suboficial no le pueden decir nada. El humillante momento fue grabado por compañeros de la fiscalizadora donde se aprecia la placa de este mal elemento de la Policía.