Surco: familia denunció que constructora derribó el muro de su casa

La construcción de un edificio al costado de la vivienda de una familia a causado que una de las paredes de su casa colapse de manera abrupta, el hecho habría ocurrido el pasado 12 de febrero en el distrito de Surco.

La familia denunció que la empresa constructora no se ha hecho cargo de los daños causados a su domicilio, pese a que la municipalidad del distrito de Surco presentó una sanción por no acatar la orden municipal, por no respetar las normas de seguridad y por obstaculizar las actividades de fiscalización, la empresa continua con los trabajos.

El edificio representa un verdadero peligro para la familia que habita la vivienda, ya que incluso a dañado parte de la bomba de la piscina del patio y ha dejado algunos cables de electricidad expuestos.