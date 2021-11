Jonathan Maicelo: dejan granada y balas en su local de comida

El boxeador Jonathan Maicelo denunció que en su local de comida de San Juan de Lurigancho un sujeto le dejó una granada alrededor de las 2:00 p.m. Esta sería la primera vez que le ocurre un hecho así.

El deportista contó que estaba atendiendo a los comensales cuando le dieron el aviso que le dejaron un paquete, pero grande fue su sorpresa al percatarse que se trataba de una granada y una bala acompañadas con una nota.

"Estaba atendiendo a la gente y había mucha gente haciendo cola, y es ahí donde me dicen que me habían dejado un paquete. Me causó mala espina, me lo lleve lo más lejos posible del local y ahi descubro que había granadas y balas", contó.

En tanto el deportista solicitó a las autoridades policiales investigar el caso y determinar quién o quienes están detrás de estas amenazas.