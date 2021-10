EXCLUSIVO | Habla mujer que se salvó del ataque de un sicario por segunda vez

Medaly Huayhua Ortiz sufrió dos atentados contra su vida por sicarios y en ambas ocasiones, milagrosamente, logró sobrevivir, pero ahora teme por su vida, ya que es madre soltera de tres pequeños que necesitan de ella.

“No pensaba que me iba a pasar eso. Cuando sacó su arma, sentí que estaba muerta porque me puso el arma en la cabeza”, relató la mujer, quien contó que gracias a que el arma se trabó, ella pudo reaccionar y el primer balazo se estrelló en la pared, sin embargo, el sicario seguía disparando hacia su cabeza, pero las balas no lograron impactarla. Cuando el maleante vio que no pudo cumplir su objetivo, huyó en una moto lineal.

CRIMEN POR AMBICIÓN

Para Medaly Huayhua, quienes serían los culpables de estos intentos por acabar su vida son dos personas que antes fueron sus amigos, Ethelvina Atalaya Villanueva y Óscar Videlmo Vásquez Oriarte.

La víctima explicó que tiene un documento de certificado de posesión de un terreno, en el que ella y Óscar Vitelmo figuran como propietarios. Según narró, Ethelvina y Óscar habrían vendido los terrenos sin consultarle, por lo que ahora sospecha que la intención de ambos es matarla para quedarse con el 100% del dinero de las ventas. Añadió que ambos se encuentran como no habidos, pero la Fiscalía está siguiendo este caso en dos procesos, uno en Vista Alegre y otro en Nazca, que son los lugares donde ocurrieron los atentados.