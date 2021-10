Hospital Cayetano: médicos sugieren un imperdible para tratar fractura de clavícula de bebé

Un drama vive una joven madre tras dar a luz a su bebé. Los médicos se dieron cuenta que el recién nacido tenía la clavícula fracturada poco antes de darle de alta a la madre, quien está preocupada porque no le han dicho qué tratamiento debe llevar su bebé y solo le han sugerido que use un imperdible para que no mueva el brazo, pero hasta el momento ese método no ha funcionado.

Según la madre, los doctores intentaron evitar que el recién nacido nazca, pues le habrían obligado a cerrar las piernas para que se suspenda el nacimiento hasta que se aseguren que el bebé estaba vivo o no. También dijo que la bebé se la dieron como dopada, luego de dos horas del parto.

Por otro lado, denunció que los doctores le trataron mal, le agarraron fuertemente, le dejaron las piernas moradas y le gritaban; además, dijo que su bebé llora diariamente desde que nació, por lo que ella piensa que podría deberse a la fractura que tiene en su clavícula.