Fiscalizador agredido por infractor: siempre ocurre, somos víctimas de agresiones e insultos

Una agresión causó indignación en Magdalena. Un hombre que estaba mal estacionado fue intervenido por un fiscalizador quien le pidió circular y, en lugar de aceptar su infracción, respondió agresivamente, incluso, golpeó al fiscalizador. Esto ocurrió en la cuadra 9 del jirón Leoncio Prado en Magdalena.

"Me encontraba realizando mi labor de fiscalizador (...) cuando un vehículo rojo no se retiraba. En cinco oportunidades le dije al conductor que debía avanzar para no obstaculizar la vía, pero el señor me comienza a insultar y al momento de colocarle el adhesivo de la multa, el conductor bajó y me lanzó un puñete en el rostro y se dio a la fuga", narró el agente municipal.

El joven agraviado indicó que lo persiguió con apoyo de un vehículo de seguridad ciudadana que intentó cerrarlo, pero no lo logró. Luego, el fiscalizador intentó detenerlo haciendo señas con la mano, pero el sujeto aceleró con la intención de atropellarlo. Nuevamente el sujeto intentó huir, pero al dar vuelta a una esquina se encontró con un poco de tráfico, en ese momento se le pudo intervenir.

Las autoridades identificaron a este peligroso conductor como Luis César Ludeñas Román. El joven fiscalizador explicó que por su trabajo, tanto él como sus compañeros reciben constantemente malos tratos de los ciudadanos, ya sean verbales o físicas. "Siempre ocurre, mis compañeras también han sido víctimas de insultos y agresiones. Es lo que ocurre en el área de fiscalización y seguridad ciudadana", manifestó el agente municipal.