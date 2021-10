Señor de los Milagros: fieles hacen colas para ingresar a iglesia de Las Nazarenas

Cientos de fieles realizan colas para poder ingresar a ver a la imagen del Señor de los Milagros en la iglesia de Las Nazarenas. Después de un año, las personas podrán acercarse al Cristo de Pachacamilla.

Los horarios para ver al cristo morado son: 7:00 a.m. 9:00 a.m. 12:00 a.m. 1:30 p.m. y 4:00 p.m. Son 5 minutos los asignados para que cada persona pueda orar y agradecer frente al Cristo Moreno, y tendrán la oportunidad de hacerlo hasta el 31 de octubre.

La cola para quienes desean ver al Señor de los Milagros toma lugar en la avenida Tacna, y para quienes quieren ingresar a misa directamente y rendir oración, la cola es por el jirón Chancay.