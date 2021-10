Cercado: estas son las medidas adoptadas por la municipalidad para visitar 'Las Nazarenas'

La Municipalidad de Lima dispuso un plan de desvío vehicular para todo octubre, ante la habilitación de la iglesia Las Nazarenas. En coordinación con la Policía Nacional, se ha colocado rejas en la cuadra 5 del jirón Huancavelica, las que permanecerán desde las 7 am. hasta las 6 p.m.

Desde muy temprano, se ha registrado una larga cola de feligreses que mantienen el orden impuesto por la emergencia sanitaria. Se ha dividido a los fieles en dos: los que quieren entrar a misa y los que van para orar; además, el aforo es de 100 personas, por lo que el avance de las colas es bastante lento.

Para asistir a las misas de la iglesia se han habilitado los siguientes horarios: desde las 7 a.m. a las 9 a.m.; de las 12 p.m. a la 1:30 p.m.; de las 4 p.m. hasta las 5:30 p.m.; y de las 7 p.m. hasta las 8 p.m. Cabe señalar que, hay dos misas virtuales a las 7 p.m. y a las 8 p.m. que son transmitidas por las redes sociales y por el canal Nazarenas Tv, para quienes no pueden acudir de manera presencial a la iglesia.