Docente de la UNI: sufrí discriminación y tomé modos de la capital para ser aceptado

El docente Walter Huallpa, de 57 años de edad y ayacuchano, causó polémica por las recomendaciones que dio al final de una clase a sus alumnos de la carrera de electrónica, cuando les pide hablar como limeños, hablar rápido y evitar alargar las palabras, para que eso los distinga frente al resto, en el marco de un trabajo de investigación que los estudiantes reportarán en video.

El docente aseguró que en sus expresiones pudo haber algunos complejos, pero no discriminación, ya que asegura que uno no se puede “autodiscriminar”. Por otro lado, dijo que fue “ensamblado en Lima, porque las otras partes vienen de provincia. He absorbido toda esa cultura, he sufrido discriminación, por eso que, tratando de ser aceptado, he tomado modos comunes en una capital y eso le transmito a mis alumnos para que sufran menos”, manifestó.

Más adelante, el docente indicó que él nunca ha pedido que los jóvenes cambien su identidad ni sus modos culturales propios, sino que recomienda que mejoren su forma de hablar, su modo de caminar. Finalmente, pidió disculpas a la comunidad universitaria por la manera como se expresó a sus alumnos.