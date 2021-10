Profesor de la UNI acusado de discriminación por pedir a sus alumnos hablar como limeños

Para el docente Walter Huallpa, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), pedirles a sus alumnos que adopten características como la de los ciudadanos de la capital, como hablar rápido y “no hablar cantando”, son rasgos que harán a sus padres "sentirse orgullosos".

“Sobre todo, los que vienen de provincia o los que están en provincia, traten de hablar rápido. No canten, a mi no me gusta que me canten cuando me hablan, ni alarguen las palabras. Si ustedes hablan de esa manera, sus padres van a estar orgullosos”, dijo el polémico docente durante una clase virtual.

“Recuerden que están en formación y que, de donde proceden, muchas de sus costumbres no son bien vistas por personas con mayor desarrollo social”, dijo en otro momento el educador de 57 años, quien justificó este argumento indicando que su diferente cultura y modos pueden incomodar. El video con los comentarios se hizo viral en redes sociales y ocasionó gran molestia e indignación entre los jóvenes universitarios que calificaron al docente como una persona con varios complejos sociales.