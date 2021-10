Jesús María: denuncian falta de atención a paciente con insuficiencia renal en hospital de la PNP

Son varias denuncias contra el hospital de la Policía de Jesús María, porque el personal de salud se niega a atender a los pacientes, sobre todo a los de insuficiencia renal. La familia de la paciente Nora de la Cruz, quien padece insuficiencia renal crónica, aseguró que el personal se niega a realizar los trabajos de cuidado para su enfermedad.

“El área de nefrología no quiere atender a mi esposa. Ella tiene una línea arterial en la que se hace la diálisis. Ese catéter no está funcionando al 100%, [por lo que] ayer fui a nefrología para que atiendan ese punto, pero el personal se niega y aseguran que solo le falta una limpieza, pero otro médico advirtió que la línea ya no funciona. Hasta ahora no me dan una solución”, aseguró el esposo de la señora Nora.

La entidad que se encarga de realizar el pago a instituciones privadas para que sean atendidos en otras clínicas o entreguen medicinas a los beneficiados, hace meses no han estado efectuando el pago, según denunció la familia. La señora Norma ha debido realizarse diálisis hace cinco meses, pero por la falta de pago a una clínica, ella no pudo efectuarse dicho proceso, por lo que su condición de salud es grave. Fue atendida por emergencia en el hospital de la Policía, pero el área de nefrología, encargada de atender a pacientes con insuficiencia renal crónica, no le da la atención adecuada.