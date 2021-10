Surquillo: 'Huerta Chinén' no aumentará costo de menú, pese a alza de precios

El conocido puesto de comida conocido como 'Huerta Chinén' también está sufriendo los embates del aumento de precios de algunos productos de la canasta básica, el gas y la electricidad. Según manifestó la propietaria, Angélica Chinén, están muy afectados y ante la suba del gas y la energía eléctrica, lo que está empezando a afectar la cadena de trabajo.

En tanto, la propietaria de este conocido puesto gastronómico, aseguró que no puede reducir la ración a los clientes y tampoco subir los precios, pese a este esfuerzo, muchos clientes ya no están acudiendo a los restaurantes, ya que no tienen los ingresos suficientes para ello.

“Los empresarios damos trabajo, al subir los precios tenemos que reducir personal. Nosotros ahora estamos solo con seis ayudantes desde el inicio de la pandemia”, señaló la dueña del puesto, Angélica Chinén.