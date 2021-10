VMT: Liberan a joven confundido con líder de banda delincuencial

Gianmarco Chávez Barrientos es un joven estudiante de 19 años, quien habría sido detenido de manera injusta, tras ser confundido como miembro de una banda criminal en el distrito de Villa María del Triunfo.

Tras una semana de presuntos abusos y malos tratos por parte de agentes de la Policía Nacional del Perú, fue puesto en libertad debido a la escasez de evidencias en su contra.

“Me detienen, me empiezan a golpear y yo le digo soy inocente… me dice cállate, cállate, me dijeron eres el de la moto, y me tiraron al piso con patadones y puñetes” comenta el joven afectado.

El hecho delictivo en el que se le implicó fue un robo a una lavandería en Villa María del Triunfo, ocurrido el pasado viernes, donde uno de los intervenidos, identificado como Richard Anthony Meza Camarena, aceptó que junto a otros dos delincuentes llegó a la puerta de la lavandería con un arma de fuego y despojaron de sus pertenencias a los presentes.

Pero cuando le preguntaron si conocía a Gianmarco o es parte de su agrupación delincuencial, aseguró no conocerlo.

Cabe señalar que las autoridades de la Divpol Sur 2 están investigando el caso de este joven y determinaran responsabilidades en caso de comprobarse un maltrato contra el joven.