Joven madre denuncia que su expareja un policía en actividad la amenaza de muerte

A sus 26 años, una madre de familia vive aterrada, sin salir de su casa por temor a que su ex pareja un policía en actividad, cumpla con sus amenazas de quitarle la vida. Denuncia a su ex pareja identificado como Jonathan Figueroa Rodríguez, un sub oficial de tercera de la Policía Nacional, por agresión física.

Según la agraviada, el último episodio de violencia ocurrió el 21 de septiembre, en presencia del hijo de ambos, un niño de tan solo 1 año, que al parecer también habría sido maltratado.

“Sólo quiero que me ayuden por favor tengo miedo, tengo miedo de qué esa persona me haga algo a mí o a mi familia a mi hijo de un años, no puedo salir a la calle porque tiene su carro y tengo miedo” manifestó la asustada madre de familia.

Todo cambio cuando quedó embarazada

Tatiana señala que se conocieron por una red social hace 3 años atrás, cuando empezaron a salir todo era ilusión y cariño pero una vez que se comprometieron, empezó su infierno, ya que la relación se volvió tóxica, llena de celos, maltratos y golpes.

Cabe señalar que Figueroa Rodríguez había sido separado de la unidad policial en la que trabajaba y ahora el Ministerio de la Mujer, está siguiendo el caso, y tramitando el apoyo psicológico para la joven madre y su pequeño.