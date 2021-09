Denuncia falsificación de brevete: multan a joven por infracciones que nunca cometió en Ate

Ronald Quispe ha sufrido múltiples asaltos en la carretera central, pero las comisarías no han querido recibir su denuncia, porque aducen que el lugar donde se cometió el hecho no pertenece a su jurisdicción. Luego, cuando intentó conseguir trabajo, no lo contrataron porque en su registro de conductor figura que ha superado los puntos permitidos.

El agraviado narró que cuando la empresa le solicitó el récord de conductor, buscó en la página de infracciones de tránsito y encontró que aparecen vehículos que nunca ha manejado y que tienen papeletas.

Ronald Quispe puso la denuncia por la pérdida de sus documentos, ahora quiere colocar una denuncia por suplantación, ya que hay dos combis que estarían circulando impunemente utilizando su licencia.