Los Olivos: familia es asaltada a su regreso del aeropuerto

Una familia fue el blanco de la delincuencia en Los Olivos cuando estaba por disponer sus maletas a su regreso del aeropuerto. Los delincuentes los persiguieron cuando retornaban a su casa, pero ellos no lograron percatarse de ello.

Los malhechores no pudieron llevarse el vehículo de la familia por una mala maniobra del asaltante. Solo se registraron pérdidas materiales, entre ellas, de celulares.

Las víctimas pidieron seguridad y presencia de efectivos policiales, ya que manifestaron no recibir el apoyo del resguardo policial ni del serenazgo, quienes no se apersonaron ante el hecho. Incluso, dijeron estar indignados por un personal de la policía de la comisaría Laura Caller, que les dijo “como no hay robo, no hay nada”.

AGRADECIDOS CON LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

Gracias a las cámaras de seguridad, los afectados pudieron obtener la placa del vehículo donde se trasladaban los delincuentes. Con dicha placa fueron a la comisaría y, finalmente, entregaron los vídeos.