Callao: denuncian polvillo negro presuntamente causado por transporte de minerales

En Villa Pilsen, Callao, los vecinos se sienten preocupados ante un extraño polvillo negro que vienen respirando durante años en su zona. Según dijeron, han presentado algunos malestares que serían producto de estas partículas negras.

Para los vecinos, esto se debería a contaminación del aire, posiblemente, por plomo. En la vía cercana a Puerto Nuevo hay varios camiones que circulan transportando minerales pesados, los cuales deberían contar con una especie de cerradura especial para que estos productos no se expandan en el ambiente, sin embargo, muchos de estos camiones no tienen ninguna seguridad para trasladar estos productos, por lo que los metales terminarían expandiéndose al aire y pegándose en casas y alrededores.

La empresa Impala, ubicada en la zona, la cual se encarga de esta actividad, tiene un sistema novedoso para trasladar por debajo de la tierra los minerales pesados para que ingresen al puerto, pero no se responsabiliza en el traslado de los minerales en el exterior de sus instalaciones. La Municipalidad Provincial del Callao no se pronunciado por la aparente ausencia de fiscalización de estos vehículos externos a la empresa que no brindarían la seguridad mínima para trasladar estos minerales.