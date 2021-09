UNMSM: jóvenes denuncian que no pueden dar examen de admisión desde hace dos años

Más de 300 postulantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) denuncian que son ignorados hace dos años y no les permiten brindar el examen de admisión. Los jóvenes se inscribieron antes de la pandemia, es decir, entre enero y febrero, sin embargo, por el inicio de la emergencia sanitaria se detuvo el proceso y, pese a que el año pasado ya se dio un examen, aún no se les permite postular.

Los jóvenes afectados postulan a diferentes carreras. Mañana hay un nuevo examen en la Universidad San Marcos, pero aún no cuentan con el permiso para brindarlo. Uno de los estudiantes relató que el problema es que la universidad no les envía el código de verificación de sus datos.

“Somos postulantes del proceso de admisión 2020-2. Llevamos dos años esperando el examen de admisión. La universidad no nos ha enviado los códigos para actualizar nuestros datos, por ello no podemos efectuar el examen. Nos sale como alumnos no condicionados para dar el examen de admisión”, señaló uno de los postulantes y añadió que solo piden que les solucionen este problema para dar el examen.

NO HAY SOLUCIÓN EFECTIVA

Según manifestaron los estudiantes, la universidad les dio dos soluciones: la primera, que podría haber una postulación futura, pero ya han esperado dos años y no quieren dilatar más este proceso. Segundo, les propuso devolverles el dinero, pero hay muchos jóvenes que desde hace dos años esperan su dinero y no se los devuelven.