Mujer denuncia que familia se adueñó del segundo piso de su vivienda en SJM

En la cuadra 3 de la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores, una familia y una mujer se encuentran enfrentadas por una propiedad. La señora Carmela Chávez ha hecho una denuncia contra Dominga Pilar Rodríguez Pachas, por una presunta usurpación de propiedad. Según manifiesta, ha usurpado su propiedad sin su consentimiento, pues alegan que la compra venta de la vivienda aún está en litigio.

La señora Carmela y su abogado manifestaron que el juicio por la compra venta del predio ya terminó y la Sunarp le otorgó el derecho de la propiedad. Sin embargo, la familia de la señora Dominga manifiesta que el juicio no ha terminado, pues añade que la propiedad pertenece a su padre y que es copropiedad de cuatro personas, no hay división ni partición. Pero, la hermana hizo una venta sin conocimiento de los copropietarios, por eso alega que no ha culminado el juicio.

En tanto, la señora Chávez mostró que tiene ya el titulo de propiedad que avala que el predio es suyo. Además, indica que la presunta usurpadora la ha agredido, le impide que ingrese al segundo piso de la vivienda y que su familia la amenaza a muerte.

DELITO DE USURPACIÓN PUEDE TENER SANCIÓN ENTRE 5 A 12 AÑOS

Para el abogado de la denunciante, el delito de la señora Rodríguez Pachas y sus hijas es grave, pues de la noche a la mañana se posesionaron del segundo piso del predio de la señora Carmela; añadió que este delito se sanciona con una pena de 5 a 12 años.