SJM: hermanos se enfrentan por supuesta carpintería instalada en tercer piso de la vivienda

Rosa Apolinario ha denunciado a su hermano, ya que señala que desde hace cinco años ha puesto una carpintería en el tercer piso de la casa, con autorización de su madre, pero que el ruido de las maquinarias no le permiten vivir tranquilamente.

“Los ruidos que produce, producto de las máquinas, no nos deja vivir”, explicó Rosa y añadió que ha intentado pedirle a su hermano que cese el ruido de muchas formas, pero asegura que él y su madre se han coludido. Según la denunciante, en la vivienda de su madre, una casa de tres pisos, ella compró el segundo piso, mientras que su hermano implementó el tercer piso como una carpintería, pero el negocio no cuenta con licencia de funcionamiento de la municipalidad.

En tanto, el hermano denunciado aseguró que el lugar no es un taller de carpintería, sino que allí guarda máquinas que usa para el hogar, no es un negocio. Además, añadió que, por su trabajo, no está siempre en la vivienda y viaja permanentemente. Mientras que la madre de los hermanos aseguró que su hija Rosa es ambiciosa y solo quiere apoderarse de todo. Por otro lado, negó que su hija haya comprado el segundo piso, más bien fue ella quien sacó dinero para techar esa parte de la casa.