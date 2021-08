Surco: denuncian construcción irregular en faldas de cerro y temen que afecte sus viviendas

En los límites de la urbanización Rodrigo Franco con el sector Viva el Perú, en el distrito de Surco, los vecinos viven un dilema, pues los que habitan en la parte superior de una ladera denuncian que los de abajo están picando la ladera para construir una obra irregular que podría debilitar las bases de dicho terreno.

Los vecinos manifestaron que han advertido a la Municipalidad de Surco y a la Policía sobre esta construcción irregular, sin embargo, no han tenido respuesta. La Policía les informó que este problema lo debe solucionar la municipalidad, no obstante, el área de fiscalización y de catastro de la comuna no les han respondido.

De acuerdo a los denunciantes, Indeci ya ha declarado esta zona como riesgo, por lo que esta excavación que quieren hacer podría ponerlos en peligro ante un sismo de fuerte magnitud. Además, añadieron que el objetivo de los vecinos de la parte inferior sería ocupar esa parte del cerro, pero desconocen quienes son los que han iniciado estas obras.