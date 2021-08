Vecinos hartos por aumento de asaltos y robos en SJM

En la urbanización Umamarca, en San Juan de Miraflores, una panadería se ha convertido en el blanco de la delincuencia. Los maleantes asaltan a los clientes, a los dueños, incluso, a un comerciante que vende en la esquina de la panadería, por ello los vecinos están hartos del aumento de la inseguridad en esta zona.

“Los vecinos están desamparados. Actualmente, no hay policía en la zona por una falta logística. No hay personal policial, no hay patrulleros ni alcaldesa, entonces, los ladrones, conscientes de eso, vienen a robar a la hora que les da la gana. Los rateros hacen reglaje y empiezan a robar cuando salimos al trabajo”, explicó uno de los vecinos.

Los dueños han enviado los videos de los robos a la comisaría hace dos días; sin embargo, hasta ahora no hay presencia policial para que realice las pesquisas del caso como la búsqueda de huellas dactilares en el local. Otro problema que agrava esta situación es un terreno que se iba convertir en un parque hoy es una guarida de personas de mal vivir.