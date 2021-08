Surquillo: joven masacra a golpes a anciano que lavaba autos

Francisco Flores Flores de 65 años, quien trabaja en vigilancia y eventualmente lavaba vehículos, terminó ensangrentado y fuertemente golpeado por un joven identificado como Max Tello López, por el pago del lavado de vehículo. Este acto violento ocurrió en el distrito de Surquillo.

El adulto mayor y el joven decidieron lavar un vehículo, pero al momento de dividirse el pago de 15 soles, el hombre de 65 años decidió pagarle 5 soles a Tello, lo que desencadenó su furia y lo golpeó violentamente, hasta dejarlo sin poder caminar. “Me agarró del cuello y me amenazó ‘te voy a matar’, luego me tiró al parque y me dio varios puñetazos y patadas al pecho, luego me desmayé”, manifestó el agraviado.

De acuerdo al abogado Mario Arrivas, la familia asegura que Max Tello tendría discapacidad mental, pero aún no se confirma esta hipótesis con documentos. Sin embargo, si el sujeto es inimputable, la familia debe responder por su pariente. Por otro lado, se supo que el agresor tiene denuncias de agresión física y psicológica del año 2018.