Ugarte sobre desabastecimiento de vacunas: “Solo se ha retrasado el lote de Sinopharm”

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, informó este lunes que esta semana no se podrá realizar en Lima la quinta vacunatón contra la Covid-19, debido a la falta de dosis de Sinopharm. Asimismo, se suspendió la vacunación con la primera dosis para personas de 38 a 39 años y solo se aplicarán segundas dosis y trasplantados.

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló en entrevista a Buenos Días Perú que no es cierto que se estén acabando las vacunas, ya que solo en el mes de agosto llegarán 9 millones de dosis y solo se trataría de un retraso en el arribo de un lote de vacunas de Sinopharm que llegarán el próximo sábado 14.

“Creo que lo hay que hacer es informar adecuadamente ya que no tiene nada que ver es que se estén acabando los dosis. La gestión que está haciendo el Dr. Cevallos está bien orientada al mantener a los equipos y la programación esté en lo previsto. Cuando hay retrasos lo hay que hacer es informar y reprogramar”, dijo.

MÁS VACUNAS LLEGAN AL PAÍS

Asimismo, calificó de un “tremendo éxito” la cuarta vacunatón ya que sobrepaso la meta y se inmunizaron al doble de personas. Por el lado, dijo que no se debe tener temor por la vacunas porque seguirán llegando dosis y desde setiembre en adelante arribarán a nuestro país un mayor número de lotes que permitirán ampliar la inoculación.

AMPLIACIÓN DE RANGO DE EDAD EN VACUNACIÓN

Ugarte precisó que no es conveniente ampliar el rango de edad en la vacunación ya que se pueden acabar las dosis y no cumplir con la programación. También se refirió sobre el caso que presentamos en Buenos Días Perú de una mujer que se inoculó pero no aparece en el registro de vacunación y recomendó que acuda al centro de vacunación para regularizar su situación.