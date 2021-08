SJM: reducen ración de alimentos en ollas comunes por alza de precios

Entre los más golpeados con el aumento de precios están las ollas comunes, las que colectaban dinero para comprar diariamente o recibían donaciones de mercados, pero ahora, por la situación económica, deben reducir las raciones diarias.

“Estamos padeciendo una crisis total. Anteriormente preparábamos para 180 raciones, pero ahora no hay dinero. No alcanza. Hacemos menos cantidad porque no hay donaciones, las personas en los mercados no nos quieren donar por el aumento de precios”, señaló la señora Lucy, quien apoya en la preparación de la olla común.

Aceite, atún, papas, pollo, menestras, son algunos de los alimentos que se han disparado de manera exagerada. Por eso, la olla común ‘Los Solidarios’ pide apoyo a las autoridades y empresas privadas para conseguir víveres y continuar con su labor social. Para cualquier ayuda, pueden contactarse al 924 646-989 (yape).