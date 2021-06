SJL: denuncian corte de luz desde hace una semana y Enel no da explicaciones

En la manzana D-1 del asentamiento humano Ciudad de los Constructores en San Juan de Lurigancho, varias familias sufren el corte del servicio eléctrico desde hace una semana, lo que ha afectado a las familias del lugar.

La empresa Enel no llega hasta el lugar afectado, pese a los reclamos de los vecinos pues no solo perjudica sus equipos electrodomésticos, sino que les ha afectado en su trabajo diario y en el estudio de los niños. “Estoy al día [en los pagos], pero desgraciadamente [Enel] no nos atiende. Son varios días, toda la vida en esta manzana somos afectados”, aseguró uno de los vecinos.

“Hemos hecho cola casi todo el día en las oficinas de Enel y no nos dan solución, solo dicen que irán en la noche a resolver el problema”, manifestó otra vecina, además, las familias afectadas señalaron que todos tienen al día el pago de sus recibos.