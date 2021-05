Roban furgoneta a empresaria y ahora la amenazan por hacer público el caso

La empresaria sufrió el robo de su camioneta que había comprado hace dos meses y la cual aún no había terminado de pagar, por lo que tiene una deuda de 18 mil dólares, pero lo peor es que los delincuentes la están amenazando por hacer este caso público.

“Me han amenazado diciendo que me calle, que hablo demasiado. Ya mi carro no me lo van a devolver, me han dicho que mi carro ‘ya fue’, no quieren ningún trato. Ahora como la prensa le ha dado importancia a mi caso, me dicen que me calle. Tengo miedo que me pase algo a mí o a mi familia”, señaló la empresaria.

Manifestó que las amenazas han llegado por teléfono, por lo que la Diprove Sur ha llegado para darle las garantías. Por otro lado, la empresaria explicó que ella sacó un crédito para comprar el vehículo que necesitaba por su trabajo que es el delivery, además añadió que tiene 50 años viviendo en la zona, pero que se confió por las cámaras de seguridad que tiene en su casa y dejó estacionado el vehículo en la calle.