ATU sobre paro de transportistas: “No hay recursos en el Estado en este momento”

María Jara, presidenta ejecutiva de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), conversó con Buenos Días Perú sobre la amenaza de paralización de un grupo de transportistas para el 16 de junio, quienes exigen ser incluidos entre los primeros en ser vacunados y un subsidio para su sector.

Al respecto, la presidenta de la ATU explicó que las exigencias de los transportistas son entendibles, pues el sector sí se ha visto afectado, pero pidió paciencia, ya que el Estado tiene limitaciones presupuestales en este momento.

“Hay que tener paciencia. Adoptar una medida de fuerza para pretender ser escuchado, creo que no surtió efecto hace unos meses cuando se hizo la paralización. Este es un acto que afecta fundamentalmente a la población”, manifestó Jara y añadió que el Estado está enfocado en vacunar a la población.

“Hemos alcanzado el pedido al Poder Ejecutivo, pero hay restricciones presupuestales en todos los sectores del Estado. Todo el esfuerzo está puesto en la adquisición de las vacunas para inmunizar a la población. No hay recursos en el Estado en este momento”, advirtió.

NO ES MOMENTO DE PARALIZACIONES

María Jara enfatizó que la última paralización que realizó un grupo de transportistas hace unos meses no surtió efecto y terminó afectando mayormente a la población y el 12% de los viajes. Además, indicó que la ATU esta siempre dispuesta al diálogo. “180 reuniones gremiales en un año dan cuenta de la disposición de diálogo y avance”, explicó.

NO A LOS CHANTAJES

Por otro lado, Jara señaló que se han hecho más de 100 mesas de diálogo para abordar la problemática, pero que la negociación no se trata de un “tira y afloje”.

“La inclusión de los operadores de transporte no es una negociación, no es un ‘tira y afloje’, esto es una constatación de cuáles son las condiciones de riesgo y de operación del servicio, y eso no lo aprueba la ATU. Tanto derecho tienen los señores como otros grupos que también trabajan en situaciones de vulnerabilidad”, enfatizo.

“No se trata de ‘pulsear’ en una mesa quien tiene más poder y quien no, cómo chantajeo utilizando a la población y afectándola. Aquí se trata de sentarnos a dialogar y también a comprender las limitaciones que tiene el Estado en este momento”, finalizó.