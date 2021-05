Rímac: nueva planta de oxígeno recarga balones gratis

La Municipalidad de Lima, a través de Sissol Salud, inauguró una segunda planta de oxígeno para brindar servicios a la población en general. La central se encuentra instalada en el distrito del Rímac.

Lo que se pide para brindar atención es mostrar el DNI del paciente y de la persona que va a recargar el balón, y la copia de la receta médica del paciente. La recarga es para toda persona que tenga COVID-19, independientemente de a qué distrito o lugar pertenezca.

Un vocero de Sissol informó que el horario de atención es de lunes a domingo y el horario de registro de balones es de 7 a.m. hasta las 10:30 a.m. y la recepción de balones es desde 7 a.m. hasta las 5 p.m. Además, añadió que en promedio tiene la capacidad de recargar entre 80 a 85 balones por día.