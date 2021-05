Exdirector de Inteligencia del MININTER se pronuncia por audio de Bemejo

El polémico audio del virtual congresista por “Perú Libre”, Guillermo Bermejo, donde sostiene “que si toman el poder, no lo van a dejar” ha generado preocupación en la ciudadanía. En el registró también se pronuncia sobre el apoyo de “Nuevo Perú” de Verónika Mendoza y descalifica las propuestas de dicho grupo político.

Para José Luis Gil, ex director de Inteligencia del Ministerio del Interior, este audio es la prueba de que en “Perú Libre” existe un plan para perpetuarse en el poder. Para el también ex integrante del Gein de la Dircote, no es sorpresa que Bermejo piense que “Perú Libre” deba quedarse en el poder como garantía de su seguridad jurídica.

El experto en Inteligencia recordó que sus vínculos con Sendero Luminoso habrían sido ratificados con las versiones de diferentes colaboradores eficaces que lo vieron junto a cabecillas terroristas.

En tanto, Guillermo Bermejo respondió a las críticas a través de las redes sociales asegurando que el audio fue grabado hace un año.