Santa Anita: ladrones de cabina de internet roban S/.75 mil en equipos y los revenden a S/.7 mil

Gracias al trabajo de inteligencia y seguimiento de personal de la Dirincri, finalmente, se pudo detener a dos de los ladrones de equipos de una cabina de internet que dejó a su dueña al borde de la quiebra el pasado mes de enero, pues se llevaron más de 75 mil soles en equipos que luego revendieron a S/.7 mil.

Evelyn Gutiérrez y Joel Muñoz Rincón, ambos integrantes de la banda “Los fierreros de Santa Anita”, fueron detenidos gracias al personal de la Dirincri. Estos sujetos fueron detenidos cuando caminaban tranquilamente por las inmediaciones de Plaza Vitarte en el distrito de Ate.

“Veo una esperanza al final del túnel. Me siento muy agradecida con la Dirincri de la Avenida España y la Policía de Villa El Salvador por haber capturado a los delincuentes. Espero que este caso no quede impune y que se de una sentencia justa. Que se haga justicia, pues he tenido que cerrar el negocio totalmente y no tengo ingresos en la actualidad”, dijo Lucero, agraviada con el robo.