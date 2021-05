“Chacaloncito” dijo que doctores están dejando morir a su padre con COVID-19

El recordado actor de la miniserie ‘Chacalón’, Johan César Mendoza Rodríguez, pidió a las autoridades ayuda para encontrar una cama UCI para su padre, quien tiene 71% de sus pulmones comprometidos por la COVID-19.

El joven actor atraviesa un momento desesperante ante la difícil situación que vive su padre, pues doctores del hospital Sabogal prácticamente le han dicho que está desahuciado, sin embargo, gracias a una enfermera, su padre pudo comunicarse con él.

“El día de ayer nos dijeron que nos preparemos para lo peor. Nos sentimos con las manos atadas porque no nos dan información, no nos permiten visitas. Sin embargo, mi padre nos dijo que no lo maltrataban en el hospital, pero que no sentía que los médicos combatían el virus, que simplemente lo están dejando morir y solo le daban calmantes”, manifestó el joven actor. La familia compartió un teléfono para recibir cualquier ayuda: 951 214 006.