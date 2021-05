SJL: decenas de patrulleros son abandonados en los exteriores de las comisarías

Una grave denuncia vecinal llegó a Buenos Días Perú, pues la comisaría de Mariscal Cáceres en San Juan de Lurigancho tendría varios patrulleros abandonados por años, pese al aumento de la delincuencia en el distrito y la ciudad.

Esta misma situación se repite en la comisaría La Huayrona, donde se encontraron varias camionetas completamente abandonadas y en mal estado. Estos vehículos tenían integrada una computadora especializada y cámaras para identificar los sujetos sospechosos, ahora todos están inoperativos. Algunas de las marcas de camionetas policiales de alta gama abandonadas son SsangYong, Toyota Hilux y Hyundai Santa Fe.

Según informaron miembros de la Policía, se sienten "con las manos atadas" pues no pueden arreglarlos, ya que se debe seguir un conducto regular, pero pese a que han reportado a las autoridades competentes no se han hecho cargo de los vehículos para retirarlos de las calles. Cabe destacar que varios de estos vehículos fueron adquiridos el 2016 y fue una compra muy cuestionada porque no se previó el mantenimiento, por ello esta adquisición está siendo investigada en la actualidad.