Ladrón que quedó colgado en cables de luz tendría un cómplice que sigue en libertad

Un ladrón que, según los testigos, se encontraba robando a las viviendas de la zona, cayó de un techo y quedó colgado entre los cables de luz eléctrica por alrededor de 20 minutos cuando intentaba huir.

Pese a que los vecinos le pedían que baje, ya que no podía huir, se negó e intentó soportar el mayor tiempo que pudo agarrado de los cables de luz para no ser atrapado. Sin embargo, sus brazos no pudieron soportar más y cayó en una tolva que los vecinos y miembros de la policía colocaron.

Los vecinos aseguran que este sujeto venía con un cómplice, el cual aún no ha sido capturado, por ello permanecieron sin dormir fuera de sus casas por temor a que el sujeto pueda seguir escondido en alguna de las viviendas. Por otro lado, manifestaron que hay muchos delincuentes que llegan en mototaxi, pese a que hay presencia policial.