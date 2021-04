SMP: buscan identificar a sujeto que quemó mototaxi y moto

Dos vehículos menores, un mototaxi y una moto lineal, quedaron totalmente inservibles luego que fueron incineradas durante la madrugada en el jirón Callao, cuadra 8, en San Martín de Porres.

Esto ocurrió frente a una vivienda la cual quedó afectada por las llamas del incendio. Ambos vehículos eran usados como herramientas de trabajo para hacer taxi y servicio delivery.

Según la dueña de uno de los vehículos, quien es madre soltera, no recibió amenazas ni ninguna llamada de extorsión. En tanto, el dueño del mototaxi no entiende porqué quemaron su herramienta de trabajo. Una vecina aseguró que el sujeto que incineró los vehículos lo habría hecho por venganza, ya que no pudo ingresar a la vivienda.