Uso de doble mascarilla es obligatorio desde hoy: ¿se está cumpliendo la medida?

Un equipo de Buenos Días Perú recorre las calles para observar si los ciudadanos están cumpliendo la reciente medida dictada por el Ejecutivo, en la que se exige el uso obligatorio de doble mascarilla, y se recomienda el protector facial.

En el paradero que inicia el Corredor Rojo de Javier Prado, ubicado entre las avenidas Faucett con La Marina, se ha registrado largas colas de los pasajeros para usar el servicio. Muchos de los usuarios no usaban el doble protector alegando que no tenían conocimiento de esta nueva medida, por otro lado, algunos pasajeros no usaban de manera correcta la doble mascarilla.

Según el decreto supremo 083-2021-PCM, desde este lunes 26 de abril el uso de doble mascarilla será obligatorio en centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias; además, se recomienda utilizar adicionalmente el protector facial.