Fiesta covid en Chosica: jóvenes escapan para no ser detenidos por la policía

Varios jóvenes que participaron de una fiesta covid escaparon despavoridos tras enterarse que la policía se encontraba en camino. El hecho ocurrió en la zona de Carapongo, en Lurigancho-Chosica.

Como se observan en imágenes, los asistentes de la fiesta clandestina bloquearon la puerta luego de tropezar y caer uno encima del otro en su desesperación por escapar y no ser detenidos.

Pese a esta situación, a los otros jóvenes no les importó y pasaron por encima de ellos. Cabe resaltar, que los jóvenes no respetaban los protocolos para evitar los contagios ya que no utilizaban mascarillas.