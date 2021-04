Plaza San Miguel: permiten ingreso solo a personas que usen protector facial

El Gobierno dispuso que desde hoy lunes 19 de marzo, el uso de protector facial obligatorio para ingresar a mercados, supermercados, centros comerciales para frenar los contagios por covid-19.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta Plaza San Miguel, donde corroboró que personal de seguridad se encuentra en los ingresos del centro comercial haciendo cumplir la disposición de uso obligatorio de careta facial.

El ingreso no es permitido para las personas que no portan su protector facial y han colocado varios carteles donde señalan la disposición. Durante nuestro recorrido corroboramos que no se está permitiendo el ingreso sin careta facial.

VERIFICAN CUMPLIMIENTO DE AFOROS

Omar Chavéz, subgerente de fiscalización de la comuna de San Miguel, señaló que también se están haciendo cumplir las disposiciones como el aforo en supermercados y centros comerciales.