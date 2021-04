Maguiña sobre segunda ola COVID-19 en Perú: estamos ante “un desastre sanitario”

El docente principal de la UPCH y vicedecano nacional del CMP, Ciro Maguiña, conversó con Buenos Días Perú sobre el momento que enfrenta el país por la pandemia. El médico calificó la situación actual como “un desastre sanitario”.

“El tema de las camas UCI se ha vuelto a repetir después de la primera ola, la falta de comunicación; las estrategias sanitarias han fracasado y no se ha hecho lo que el Colegio Médico recomendó desde el año pasado: el enfoque comunitario”, manifestó Maguiña.

Según el experto, el enfoque comunitario consiste en detectar al enfermo, aislarlo y cercar la zona donde ocurrió la infección donde pueda haber probables infectados. Además, señaló, esto se hace con alimentos, oxígeno y medicinas, en lugar que con camas UCI.

REGRESO A LA CUARENTENA DEL DOMINGO

Maguiña dijo que tal vez la medida dominical, de mantener a la población en cuarentena, puede ayudar en algo, pero el enfoque debe ser integral. “Las medidas no van a funcionar en la medida que la gente no participe de manera integral con los municipios”, dijo y advirtió que si no se sigue ese enfoque integral va haber una tercera ola.

Por otro lado, Ciro Maguiña indicó que el Colegio Médico se ha reunido varias veces con los administradores sanitarios del Gobierno, incluso se les ofreció un plan, pero todo queda en papel y no los escuchan.