Invasores de Morro Solar solicitan apoyo: "Queremos paz, pedimos un terreno donde vivir"

Ondeando banderas blancas, que indican paz y diálogo, un grupo de invasores aseguraron que no quieren peleas ni enfrentamientos con la Policía, en cambio, lo que buscan es un diálogo con las autoridades. "No tenemos donde vivir, estamos desempleados. Desde que inició la pandemia no tenemos donde vivir, ni dinero. Necesitamos apoyo, por favor", señaló una madre de familia.

Otro testimonio de una mujer que ha ocupado la zona arqueológica, manifestó que miles de familias se han sumado a invadir el lugar por la difusión que ha tenido en los medios de comunicación: "Al inicio éramos solo personas de Chorrillos, ahora han llegado gente del Callao, Villa del Salvador, Comas, Lurín, Pamplona, porque se han enterado de la situación por los medios de comunicación", añadió que "el Gobierno se ha olvidado de nosotros. Pedimos la oportunidad de un terreno, de una zona donde vivir", dijo una madre de familia.

En tanto, la cantidad de personas que han invadido el lugar se ha quintuplicado y algunos ya han advertido que no se van a retirar de la zona. "Todos los que estamos aquí necesitamos de un terreno, pero desde ya avisamos que no vamos a salir, hasta la muerte. No vamos a salir", advirtió.