David Mujica: “Hay voluntad de dialogar, pero no hay una solución”

El día de ayer David Mujica, vocero de los gremios de transporte público, anunció para el día de hoy más de 30.000 vehículos acatarán un paro de 24 horas ante las pérdidas económicas originadas por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

Según el vocero, son seis los gremios que están a la espera que el Gobierno escuche sus peticiones, ya que el Ejecutivo ha incumplido acuerdos previos así como las pérdidas económicas causadas por la emergencia sanitaria.

Mujica agregó que hay algunos gremios no han acatado la paralización, y que no comprende la razón, ya que lo que se busca con la radical medida es “demostrar que tiene voluntad de dialogar pero a la fecha no hay una solución”.

Cabe señalar que para David Mujica, los gremios a los que representa determinaran si el paro puede pasar a la condición de indefinido.