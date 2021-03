Año escolar en peligro: precariedad deja a niños sin internet y sin estudiar

En el asentamiento humano “La Peruanidad” en San Juan de Miraflores, las condiciones de vida son muy difíciles para los vecinos, pues tienen una serie de necesidades como conseguir víveres para la olla común, la precariedad de las viviendas, falta de servicios básicos como agua, desagüe y luz; y la falta de infraestructura para que los niños realicen clases virtuales.

Los menores no solo no cuentan con los dispositivos necesarios para llevar clases a distancia, como lo ha dispuesto el gobierno, sino que no hay internet. Los padres de familia tienen muchos problemas para conseguir materiales de estudio para sus hijos: celulares o tablets para que los niños estudien, incluso, conseguir cuadernos y lapiceros.

El asentamiento humano cuenta con cerca de 40 familias. La precariedad de la zona y la falta de dinero podrían ocasionar que muchos niños pierdan el año escolar nuevamente. Los vecinos piden a las autoridades que lleguen a esta difícil zona para dar solución a este problema. Para enviar cualquier apoyo a este asentamiento humano llamar al 979 674 865.